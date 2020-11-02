Türk Kızılayı Kahramanmaraş Şube Başkanı Şerefoğlu Güne Başlarken’e konuk oldu!

Aksu TV’nin Her Sabah Seyircisiyle Buluştuğu Güne Başlarken ’in Konuğu Türk Kızılayı Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu oldu.

AKSU TV HABER 02.11.2020, 17:28
Türk Kızılayı Kahramanmaraş Şube Başkanı Şerefoğlu Güne Başlarken’e konuk oldu!

Bu hafta Kızılay Haftası olduğunu belirten Şerefoğlu, Türk Kızılay'ının pandemi döneminde yaptıkları faaliyetleri anlattı

Konuşmasının devamında Şerefoğlu, Kan ve plazma bağışının önemine değindi.

#Türk Kızılayı Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu #Kızılay #kızılay haftası #Aksu Haber #aksu tv haber
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