Türk Kızılayı Kahramanmaraş Şube Başkanı Şerefoğlu Güne Başlarken’e konuk oldu!
Aksu TV’nin Her Sabah Seyircisiyle Buluştuğu Güne Başlarken ’in Konuğu Türk Kızılayı Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu oldu.
AKSU TV HABER 02.11.2020, 17:28
Bu hafta Kızılay Haftası olduğunu belirten Şerefoğlu, Türk Kızılay'ının pandemi döneminde yaptıkları faaliyetleri anlattı
Konuşmasının devamında Şerefoğlu, Kan ve plazma bağışının önemine değindi.
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