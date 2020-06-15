Türk Kızılay’ı Kahramanmaraş Şube Başkanı Şerefoğlu, Güne Başlarken’e konuk oldu!
Türk Kızılay’ı Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu Aksu TV’nin her sabah seyircisiyle buluştuğu Güne Başlarken Programına canlı yayın konuğu oldu.
AKSU TV HABER 15.06.2020, 17:26 15.06.2020, 20:05
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Başkan Şerefoğlu Kuruluşunun 152. Yıl Dönümünde Türk Kızılay’ı hakkında bilgiler verdi.
Türk Kızılay’ı Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu Kahramanmaraş genelindeki çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
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