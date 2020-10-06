Tütüncü AVM Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar Güne Başlarken’e konuk oldu!

Aksu TV ekranlarında hafta içi her sabah izleyicisiyle buluşan Güne Başlarken programında bugünün konuğu Tütüncü AVM Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Bayraktar oldu.

Bölgenin en kapsamlı alışveriş merkezi olan Tütüncü AVM’den yapılan 4.5G canlı bağlantısında Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Bayraktar, yapılan kampanyalardan bahsetti.