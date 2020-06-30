Tütüncü AVM Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar Güne Başlarken’e konuk oldu!
Tütüncü AVM Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Bayraktar Aksu TV’nin her sabah seyircisiyle buluştuğu güne başlarken programına canlı yayın konuğu oldu.
AKSU TV HABER 30.06.2020, 16:27 30.06.2020, 19:15
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Başkan Bayraktar Tütüncü AVM hakkında bilgiler verdi.
Tütüncü AVM Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Bayraktar yaptıkları kapmanyalarla müşterilerine hizmet verdiklerini söyledi.
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