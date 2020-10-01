Uğur Göz Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Uğur Toka Güne Başlarken’e konuk oldu
Aksu TV ekranlarında her sabah evlerinize konuk olan Güne Başlarken programında bu sabah Kahramanmaraş’ın gözü Uğur Göz Hastanesi’nden Opr. Dr.Başhekim Uğur Toka canlı yayın konuğu oldu.
AKSU TV HABER 01.10.2020, 17:20 01.10.2020, 17:36
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Opr. Dr.Başhekim Uğur Toka akıllı mercek hakkında izleyicilere bilgiler paylaştı.
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|5
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|3
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|3
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|3
|4
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|9
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|3
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|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
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|0
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|1. Real Betis
|3
|6
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|3
|6
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|3
|5
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|5
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|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
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|4
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|9. Atletico Madrid
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|3
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|3
|14. Athletic Bilbao
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|3
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|3
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|3
|2
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|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
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|0