Uğur Göz Hastanesi Doktorlarından Op. Dr. Harun Gizir Güne Başlarken’e konuk oldu!
Aksu Tv’nin Her Sabah Seyircisiyle Buluştuğu Güne Başlarken Programının Konuğu Uğur Göz Hastanesi Doktorlarından Op. Dr. Harun Gizir Oldu.
AKSU TV HABER 13.08.2020, 13:02 13.08.2020, 13:12
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Op. Dr. Harun Gizir çocuklarda şaşılık hakkında bilgiler verdi.
Op. Dr. Harun Gizir göz tembelliği hakkında da vatandaşlara uyarılarda bulundu.
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