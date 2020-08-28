Uğur Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gizir Görme bozuklukları hakkında bilgiler verdi!
Göz hastalıkları hayatımızın her dönemini etkileyen sağlık problemlerinin başında geliyor. Görme bozukluklarından biri olan göz tembelliği de bunlardan biri. Uğur Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Harun Gizir, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.
AKSU TV HABER 28.08.2020, 15:25 28.08.2020, 19:42
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Göz tembelliği (Ambiyopi); iki göz arasında görme farkının olması durumudur.
Genetik nedenlerin etken olduğu göz tembelliği; gözlerin gelişimini engelleyecek ve normal işlevini sürdüremeyecek durumlarda oluşmaktadır.
Peki bu nedenler nelerdir? Göz tembelliği tedavileri nasıl yapılır? Uğur Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Harun Gizir Aksu Haber’e anlattı.
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