Uğur Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Tüylü, Güne Başlarken’e konuk oldu!
Aksu TV’nin her sabah seyircisiyle buluştuğu en özel programlarından biri olan Asilhan Yılmaz’ın sunumuyla Güne Başlarken’in bugünkü konuğu Uğur Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Tüylü oldu.
AKSU TV HABER 10.09.2020, 11:38 10.09.2020, 11:59
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Uğur Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Tüylü burada gözlükten kurtulmak için ağrısız ve kişiye özel tedavi sağlayan smile lazer hakkında bilgiler verdi.
Uğur Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Tüylü burada son olarak Femtosaniye lazer hakkında da izleyicilere bilgiler paylaştı.
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