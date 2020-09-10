Uğur Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Tüylü, Güne Başlarken’e konuk oldu!

Uğur Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Tüylü burada gözlükten kurtulmak için ağrısız ve kişiye özel tedavi sağlayan smile lazer hakkında bilgiler verdi.

Uğur Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Tüylü burada son olarak Femtosaniye lazer hakkında da izleyicilere bilgiler paylaştı.