Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi'den, pandemi süreci ve Doğu Akdeniz açıklaması!

Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi, Aksu Tv Haber Müdürü Murat Eğridağ’ın Moderatörlüğünü üstlendiği Haber Ötesi programına konuk oldu.

AKSU TV HABER 15.09.2020, 19:22 15.09.2020, 20:09
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Aksu TV ekranlarında gündemin en önemli konularının konuşulduğu Haber Ötesi programında Çiftçi, pandemi süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Çiftçi, programın devamında Doğu Akdeniz konusuyla ilgili de önemli açıklamalar yaptı.

#Ünlü Stratejist Abdullah #Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi #Aksu Tv Haber Müdürü Murat Eğridağ
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