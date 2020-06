Vali Özkan, Aksu TV ailesine veda ziyaretinde bulundu!

Doğal, hoş sohbetli bir bürokrat olan Özkan, 4 yıllık görevi sürecinde Kahramanmaraş için gece gündüz demeden hizmet aşkıyla çalışmalarını özveriyle yaptı. 15 Temmuz hain kalkışmada örnek bir davranış gösteren Vali Özkan, Kahramanmaraş için dik bir duruş sergileyerek Kahramanmaraşlıların gönlünü fethetti.



Vali Özkan, 4 yıllık görevi sürecinde Kahramanmaraş için bir biriden değerli yatırımlara imzasını attı. Kendine as üslubuyla devlet terbiyesinin vermiş olduğu incelikle vatandaşların her zaman yanında olan Özkan, Kahramanmaraş’ta örnek bir yönetim sergileyerek devletin sıcak şefkatini her zaman hissettirdi.



Vali Vahdettin Özkan Aksu Habere verdiği özel röportajında Kahramanmaraş’a hizmet vermenin kendileri açısından gurur verici bir olay olduğunu ifade etti.



Vali Özkan konuşmasına şöyle devam etti;



“4 yıl boyunca Kahramanmaraş’ta ki havayı teneffüs etmek bu kahramanlarla beraber olmak gerçekten şahsi olarak bana çok şey kattığını düşünüyorum. İnşallah bu 4 yıllık zaman zarfı içinde el birliğiyle Kahramanmaraşlı hemşerilerimizle hem kamu hizmetlerinin icrası hem hukuk devletinin gereği olarak insanlara hak hukuk noktasında yapılacak hizmetlerde kaliteli verileri üretip ilgili makamlara sunmadan bir hizmete vesile olmuşuzdur. Esas olanda bu, bugün tabi son valiler kararnamesiyle Konya ilimize atanmış olduk. Ben gerçekten 4 yıllık zaman zarfı içinde ayrıca Kahramanmaraşlı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Hem bize kamu hizmetleri üretmede vermiş olduğu destek hem teveccühleri bizim için hep motivasyon kaynağı oldu hep bizim hizmetlerimizi daim kıldı.



Haber Merkezinde Görev Yapan Arkadaşlara Hassaten Teşekkür Ediyorum





Sizler Aksu TV’ye özel bir başlık açmak lazım. Aksu TV’nin kamu hizmetlerinin üretiminde topluma götürülmesinde hep sorumlu habercilik anlayışıyla doğru bilgiyi kısa zamanda topluma ulaştırmada çok önemli bir misyon ifa etti. Kamu yönetiminin ürettiği hizmetleri de hem yol gösterme hem de teşvik etme yönünde de ayrıca bir misyonumuz oldu. Ve Aksu TV’nin tüm çalışanlarına özellikle haber merkezinde görev yapan arkadaşlara hassaten teşekkür ediyorum.”





Aksu Haber ailesi olarak Kahramanmaraş için yaptığı hizmetlerden dolayı Vali Vahdettin Özkan’a şükranlarımızı sunuyoruz.

Haber: Gökhan Çalı- Emre Ataç