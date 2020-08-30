Vatandaşlar yeni eğitim öğretim sürecinde dersleri nasıl almak istiyor?

Takip eden süreçte uzun bir süre okulların hangi koşullarda, nasıl açılacağı;uzaktan eğitim mi yoksa yüz yüze eğitimin mi uygulanacağı soruları tartışılmaya devam etti.

Aksu Haber ekibimiz de Kahramanmaraş sokaklarında vatandaşlara, yeni eğitim sürecinin yüz yüze mi yoksa uzaktan mı daha sağlıklı olacağını sorduk, işte vatandaşların cevabı...