Vatandaşlar yüksek piyasadan şikayetçi!
İkinci el araba satışlarının yüksek olması Kahramanmaraş'ta ikinci el araba pazarında talep fazla ama vatandaşlar fiyatların yüksek olmasından şikayetçi oldu.
AKSU TV HABER 05.07.2020, 19:42 05.07.2020, 20:45
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İkinci el araba pazarlarına talepler fazla ama fiyatlar yüksek.
Vatandaşlar fiyatları yüksek seyreden araba piyasasından şikayetçi.
Satıcılar araçlarını satmak için getirdi alıcılar ise almak için ama yüksek seyreden piyasadan ne alıcı memnun ne de satıcı.
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