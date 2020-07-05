Vatandaşlar yüksek piyasadan şikayetçi!

İkinci el araba pazarlarına talepler fazla ama fiyatlar yüksek.

Vatandaşlar fiyatları yüksek seyreden araba piyasasından şikayetçi.

Satıcılar araçlarını satmak için getirdi alıcılar ise almak için ama yüksek seyreden piyasadan ne alıcı memnun ne de satıcı.