Yargıtay'dan topuklu ayakkabı kullananlar için emsal karar!

Bir bankada çalışan işçinin ayağının kayması sonucu düşerek yaralanmasının üzerine olay Yargıtay’a taşındı.

14 yıldır süren hukuk mücadelesine Yargıtay son noktayı koydu ve topuklu ayakkabı kazası iş kazası sayılacak.

Akıllara durgunluk veren olay, 2006 yılında özel bir banka şubesinde meydana geldi. Bol paça pantolon ve topuklu ayakkabıyla mesaiye gelen bankacı, hayatının şokunu yaşadı. Müdürün odasından masasına dönmek isteyen kadın bir anda bol paça pantolonuna takılan uzun topuklu ayakkabısı nedeniyle merdivenlerden yuvarlandı. Yaralanan kadın olay yerine gelen 112 acil Servis Ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Raporlu bulunduğu sürede işten kovulan genç bankacı, mağduriyetini yargıya taşıdı. İşyerinde topuklu ayakkabılar için gerekli tedbirin alınmadığını öne süren bankacı kadın, İş Mahkemesi'nin kapısını çalarak olayın iş kazası olduğunu belirterek maddi ve manevi tazminat talep etti.

HABER – EMRE ATAÇ