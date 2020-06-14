Yasak kalktı! Kahramanmaraşlılar mesire alanlarını doldurdu
Normalleşme sürecinin ardından Kahramanmaraş'taki piknik ve mesire alanlarında yoğunluk yaşandı.
AKSU TV HABER 14.06.2020, 17:54 14.06.2020, 19:44
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Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır evde kalan vatandaşlar, normalleşme sürecini fırsat bilerek hafta sonu piknik ve mesire alanlarına akın etti.
Muhsin Yazıcıoğlu’nu dolduran halk, piknik yapıp güzel havanın tadını çıkardı.
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