Yatırımcının yeni gözdesi masaya yatırıldı! Gündem Özel’de bu hafta, kripto para konuşuldu
Aksu TV’nin ekonomiden şehrin gündemine kadar birçok konunun konuşulduğu gündem programının bu haftaki konusu son zamanlarda hızla hayatımıza giren ve yatırımcının yeni gözdesi kripto paralar oldu.
AKSU TV HABER 23.02.2021, 12:21 23.02.2021, 18:31
Gündem’in konuğu KSÜ Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şerbetçi oldu.
Şerbetçi programda kripto paraların son zamanlardaki hayatımıza etkisine dikkat çekerek bilgiler paylaştı.
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