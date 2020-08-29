Yaz aylarında sık görülen göz alerjisine dikkat!
Uğur Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Tüylü Yaz Aylarında Sıkça Görülen Göz Hastalıkları Hakkında Aksu Haber’e Özel Bilgiler Verdi.
AKSU TV HABER 29.08.2020, 15:46
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Yaz Aylarının Gelmesiyle Birlikte Çocuklarda Da Birçok Göz Rahatsızlıkları Gün Yüzüne Çıkmaya Başladı.
Polenler Ve Tozların Artışından Kaynaklanan Alerjik Göz Hastalıkları da En Çok Görülen Rahatsızlıklardan Biri Olarak Karşımıza Çıkıyor.
Uğur Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Tüylü Yaz Aylarında Sıkça Görülen Göz Hastalıklarına Dikkat Çekti.
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