Yaşanan ikinci depremle birlikte yan tarafında bulunan binanın aksu TV merkez binasına çökmesi üzerine kanalımız bir süre yayın hayatını sürdürememişti.
Yaşanan gelişmelerle birlikte Kahramanmaraş’ın Dünyaya Açılan Penceresi Aksu TV Nişantaşı Corner Stüdyolarında yayın hayatına Aksu Haber ile başladı.
Yayın hayatının ilk gününde Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün sunumlarıyla Kahramanmaraş’ta yaşanan son gelişmeler izleyicilere aktarıldı.
Depremin ilk gününden son güne kadar yaşanan gelişmelerde ekranlara taşındı.