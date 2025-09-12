Güç Birliği Resmileşti: İmzalar Atıldı

Kentin yakından tanıdığı, başarılı iş insanı Ahmet Ermeydan'ın Aksu TV ailesine ortak olarak katılmasıyla, kanalın gücüne güç katıldı ve gelecek vizyonu daha da genişledi. Bu stratejik ortaklık, Kahramanmaraş kamuoyunda büyük bir heyecan ve umut dalgası oluşturdu.

Aksu TV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Adnan Yener ile iş insanı Ahmet Ermeydan arasında düzenlenen resmi imza töreniyle bu önemli iş birliği resmileşti. Atılan imzalar, sadece iki ismin değil, aynı zamanda Kahramanmaraş'ın medya ve iletişim alanındaki geleceğinin de teminatı niteliğinde. Bu ortaklık, Aksu TV'nin zaten güçlü olan altyapısını ve deneyimini, Ahmet Ermeydan'ın dinamik iş anlayışı ve vizyonuyla birleştirerek, çok daha geniş kitlelere ulaşma hedefini pekiştiriyor.

18 Yıllık Tecrübe, Yeni Bir Vizyonla Geleceğe Taşınıyor

18 yıllık köklü geçmişiyle Aksu TV, bu süreçte edindiği tecrübeyi, yeni bir vizyonla geleceğe taşıma kararlılığında. Yayıncılık ilke ve ahlakından ödün vermeden, yenilikçi yaklaşımlarla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Aksu TV, haberden kültüre, spordan sanata kadar geniş bir yelpazede kaliteli içerikler sunmaya devam edecek. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından kentin yeniden inşası ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesi sürecinde Aksu TV'nin üstlendiği sorumluluk, bu yeni dönemde daha da anlam kazanacak.

Ahmet Ermeydan Katılımıyla Aksu TV, Hem Şehirde Hem Dünyada Daha Etkin Olacak

İş insanı Ahmet Ermeydan'ın ortaklığa dahil olmasıyla Aksu TV, sadece Kahramanmaraş'ta değil, küresel ölçekte de daha etkin bir rol oynamayı hedefliyor. Modern yayıncılık teknolojileri, dinamik bir ekip ve Ahmet Ermeydan'ın sektördeki tecrübesiyle Aksu TV, Kahramanmaraş'ın tüm dinamiklerini, başarı hikayelerini ve potansiyelini dünyaya duyuracak güçlü bir platform haline gelecek. Bu iş birliği, Kahramanmaraş'ın tanıtımına ve gelişimine önemli katkılar sağlayacak.

Kamuoyuna Umut Veren Birliktelik: Öncelik Kahramanmaraş

Kamuoyuna umut veren bu birliktelikle Aksu TV, Kahramanmaraş'ın haber, kültür ve yaşam alanında öncü rolünü daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Kanal, tarafsız ve doğru habercilik anlayışıyla halkın bilgiye ulaşma hakkını gözetirken, kültürel mirasın korunması ve tanıtılması noktasında da önemli projeler hayata geçirecek. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden Aksu TV, bu yeni dönemde Kahramanmaraş'ın sosyal ve kültürel yaşamına daha aktif bir şekilde katkıda bulunacak.

Bu güç birliği, Kahramanmaraş'ın medya sektöründeki konumunu güçlendirirken, Aksu TV'nin geleceğe yönelik iddialı hedeflerine ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olacak.