Hakimler ve savcılar kurulu yaz kararnamesi ile Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, yeni kararname ile yargıtay cumhuriyet savcılığına atanırken, yerine düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik atandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığını başarılı şekilde yürüten İlker Yazıcı, yeni kararname ile yargıtay cumhuriyet savcılığına atanırken, Yazıcı’nın boşalan koltuğuna düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik atandı.

Aksu Haber’e yeni görev sürecini değerlendiren Başsavcı Çelik Kahramanmaraş için hep birlikte çalışacaklarına dikkat çekerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.