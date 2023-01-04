Anadolu Yayıncılar Derneği (Ayd) Tarafından Bu Yıl 7’ncisi Düzenlenecek Olan Anadolu Medya Ödülleri Kapsamında 15 Yıldır İlk Günkü Heyecanla Yayın Hayatına Devam Eden Kahraman Şehrin Dünya’ya Açılan Penceresi Aksu TV’ye Bir Ödül Daha.

Geçtiğimiz Sene 6.Sı Düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri Kapsamında Yerli Ve Milli Duruşu İle Birlikte Kaliteli Ve Güvenilir Yayın Hayatıyla ‘İbrahim Toru Yılın Anadolu Kanalı’ Ödülü Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarafından Takdim Edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katılımı İle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Gerçekleştirilen Anadolu Medya Ödülleri Töreninde Ödüller Sahiplerini Buldu.

Aksu TV’nin İzlenme Rekorları Kırarken Birçok Kişiye Duygu Dolu Anlar Yaşatan, Gazilerin Hayat Hikâyeleri Ve Şehit Ailelerinin Duygularını Asilhan Yılmaz’ın Sunumuyla Ekranlara Taşıyan Ebedi Kahramanlar Programı İse Yılın En İyi Programı Ödülüne Layık Görüldü.

Ödülü Programın Sunucusu Asilhan Yılmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elinden Aldı.