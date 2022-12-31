Plajda güneşli havanın tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, denize girdi, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp, balık tuttu.
Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede güneşli havanın devam edeceğini bildirdi.
Plajda güneşli havanın tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, denize girdi, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp, balık tuttu.
Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede güneşli havanın devam edeceğini bildirdi.
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