Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerindeki 8 katlı apartmanın en üst katındaki dairede saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Ali (74) ve felçli eşi Fatma Gembeş (73) ile 7 yaşındaki torunları Berkay'ın bulunduğu daireden alevlerin yükseldiğini gören komşusu, içeriye girip mahsur kalan çifti ve torunu kurtardı. Daire yanmaya devam ederken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alırken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen yaşlı çift ve torununa ilk müdahaleyi ambulans içerisinde yaptı.

Çift ve torunlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mahalle sakinlerini sokağa döken yangında, daire adeta küle döndü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.