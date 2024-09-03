Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin örnek projelerinden Kadınlarla Baş Başa Doğa Gezileri tüm hızıyla devam ediyor. Kadınların doğayla iç içe vakit geçirmeleri, moral ve motivasyonlarını artırmaları için düzenlenen gezilerin bu haftaki durağı Ali Kayası ve Başkonuş Yaylası oldu. Şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyen kadınlar; doğayla baş başa kalma, şehrin doğal güzelliklerini tanıma ve sosyalleşme imkânı buldu. Ali Kayası; doğası, atmosferi, yeşil ve maviyi buluşturan eşsiz manzarasıyla katılımcıları büyülerken, temiz hava ve yürüyüş parkurlarıyla da doğaseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Ardından Başkonuş Yaylası’na geçen kadınlar, yaylanın serin havası ve doğal güzellikleri eşliğinde bol bol fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi. Kadınlar, gezinin kendilerine hem fiziksel hem de zihinsel olarak iyi geldiğini belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kadınlarla Baş Başa Doğa Gezileri’nin haftalık periyotlarla devam edeceği belirtildi.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR