Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Bulutoğlu Mahallesi'nde yer alan, heybetiyle ziyaretçilerini büyüleyen Ali Kayası'nın turizme kazandırılması amacıyla Menzelet Barajı ve Güredil Kalesi'ne hakim bir tepeye seyir terası yapılması için çalışmalara başlandı.

Büyükşehir Belediyesi ve DOĞAKA işbirliğinde baraj gölünden 160 metre yükseklikte sarp kayalıkların üzerine inşa edilen dört mevsim ziyaret edilebilecek cam seyir terasının Nisan 2023 tarihinde bitirilmesi hedefleniyor.

Bölgedeki birinci etap çalışmaların ardından hem tekneyle hem de kara yoluyla ziyarete açılması beklenen cam seyir terasın kent turizmine de önemli katkı sunması öngörülüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş'ın çok sayıda doğal ve kültürel mirasa ev sahipliğini yaptığını dile getirdi.