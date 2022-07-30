Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında Başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu. Koç, Dinamo Kiev maçında Ülker Stadı'nda yapılan Putin tezahüratı için Ukrayna'dan özür dilemeyeceklerini ifade etti.

"O BİZDEN ÖZÜR DİLEMELİ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz. Bunun sebebini de biraz sonra anlatacağım. Ukrayna Büyükelçisi'nin hadsiz söylemleri sonrasında o bizden özür dilemeli. Medyada her konumuza maydanoz olan rakip takım taraftarlarından etkilenmiş olmalısınız." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"BARİZ BİR TAHRİK VAR"

Fenerbahçe kimliğinden çok uzak bir tezahürattı. Ne yapacaktık? İnsanların ağzını mı kapatacaktık? Neden oldu o tepki. Türkiye'de bir takımda daha önce oynayan bir kaleci, eski kulübünün simgesini yaparak kulübünü gerdi. Neyse çocuk da hareketlidir, olabilir. Golden sonra kulübeden çıktı ve hareket yaptı. Golü atan da yaptı. Bariz bir tahrik var, yine de bu söylem bize yakışmadı. Lucescu'ya teşekkür ederim, oyuncuyu yanına çağırdı ve bağırdı.

"HERKES KAFASINA KUMA GÖMERKEN FENERBAHÇE SUSMAMIŞTIR"

Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Herkesin kafasını kuma gömdüğü konularda bile susmamıştır. Bizi savaş sempatizanı olarak göstermeye, siyasi duruşa dem vurmaya çalışanlara Fenerbahçe ağır gelir. Bunu kafanızın bir yerine yazın. Öfkeliyim, kimse Rusya'ya ses çıkarmamışken, ilk tepkiyi biz verdik. Bizi Shakhtar'a sorun. Yardım maçı yaptık. 15 günlük masraflarını biz karşıladık.

"AVRUPA MEDYASI DOLDURUŞA GELMİŞ"

Dış İşleri Basın Sözcüsü ve Büyükelçi'yi kınıyorum. Avrupa medyası dolduruşa gelmiş. Siz biliyor musunuz Ukrayna'da maçlarda ne garip tezahüratlar, ne garip simgeler ve ne garip paçavra pankartlar açıldığını biliyor musunuz? Geçmiş maçlardan bahsediyorum. Oradaki ırkçılık, açılan pankartlar, burada olanla mukayese bile edilemez. Turu geçelim, belki tekrar bir Ukrayna takımıyla oynayabiliriz.

"KÜFÜR ETSEK, MADALYA MI VERECEKSİNİZ!"

UEFA çifte standart uygulamamalı. Spor ve siyaset iç içe girmemeli. Spor tarih boyunca barış için kullanılmıştır. Spor siyasetin üstündedir ve barış için kullanılır. Ayrıca UEFA mı karar verecek tribünlerdeki tezahüratlara? Tezahürattaki kişiye küfür etsek, madalya mı vereceksiniz!

"UEFA KENDİNİ SİYASETE SOKMASIN"

Milli Takımımız, şehitlerimiz için siyah kol bandı takmak istedi. Aynı UEFA, İtalya'ya izin verdi. Kim, neye karar veriyor? Başakşehir maçında asker selamı vardı, üstümüze çöktüler. Bir sürü mücadele sonucunda iş para cezasıyla kapatıldı. Paulo Dybala, golden sonra Merih Demiral'ın yanına koştu ama ceza verildi. UEFA kendini siyasete sokmasın! 1995'te Müslüman erkekler katledildi, o zaman bir şey uyguladınız mı? Avrupa'da dünya savaşından sonra en büyük katliam olarak tarihe geçti.

UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ NE DEMİŞTİ?

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Futbol adil bir oyun. Dün Dinamo Kyiv daha güçlüydü. Fenerbahçe taraftarlarından, ülkemizi bombalayan Rus katil ve saldırgan lehine destek sözlerini duymak çok üzücüdür" demişti.

NE OLMUŞTU?

Dinamo Kiev forması giyen Buyalskiy 57. dakikada attığı golün ardından tribündeki Fenerbahçeli taraftarları kışkırtmıştı. Ukrayna ekibinin yedek kulübesinden de benzer davranışların yapılmasının ardından stattaki sarı-lacivertli taraftarların bir kısmı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahüratlar yaptı. Bu tezahürat hem Türk sporseverler tarafından hem de dünya genelinde büyük tepkilere sebep oldu.