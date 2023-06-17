Fenerbahçe Kulübü 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.
Büyük olayların ve sansasyonel durumların yaşandıı toplantıda sarı-lacivertli yönetim 2022 faaliyetlerinden dolayı mali açıdan ibra edildi.
Fenerbahçe Kulübü 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.
Büyük olayların ve sansasyonel durumların yaşandıı toplantıda sarı-lacivertli yönetim 2022 faaliyetlerinden dolayı mali açıdan ibra edildi.
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