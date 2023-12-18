Emniyet güçleri, yurt içinde yaptığı operasyonlarla suçluları paketlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, her sabah yapılan operasyonlara dair detayları duyuruyor.

Yerlikaya, bu sabah yaptığı açıklamada ise Sibergöz-10 Operasyonu kapsamında 144 kişinin daha yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, X hesabından açıklamanın detaylarını şu sözlerle paylaştı;

"Operasyonlar artarak devam edecek"

Ödeme Sistemleri ve Bilişim Suçlarıyla,

Yasa Dışı Bahisle,

Suç Gelirleriyle,

Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi Suçlarıyla, mücadele kapsamında 36 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-10” Operasyonlarında toplam 144 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Yasa Dışı Bahis Oynatanların, Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerindeyiz. Onlara Göz Açtırmayacağız.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce Manisa, İzmir, Isparta, Gümüşhane, Gaziantep, Kocaeli, Şanlıurfa, Siirt, Malatya, Muğla, Eskişehir, İstanbul, Kilis, Mersin, Batman, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Balıkesir, Osmaniye, Kütahya, Sakarya, Kırıkkale, Trabzon, Çorum, Karabük, Denizli, Edirne, Çanakkale, Hatay, Adana, Antalya, Bitlis, Tekirdağ ve Zonguldak olmak üzere 36 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-10 Operasyonlarında” 144 şüpheli yakalandı.

Bu şahıslardan;

Ödeme ve Bilişim Sistemleri Suçlarıyla Mücadele kapsamında 14 il merkezli toplam 20 ilimizde 54 şüpheli yakalandı.

Yasa Dışı Bahisle Mücadele kapsamında 4 il merkezli toplam 8 ilimizde 48 şüpheli yakalandı.

Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında; 33 şüpheli yakalandı.

Suç Gelirleriyle Mücadele kapsamında; Muğla merkezli 3 ilde 9 şüpheli olmak üzere toplamda 144 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 19 şüphelinin 0-5 yıl arası, 2 şüphelinin ise 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Operasyonlarında;

4 adet meskene, 10 adet arsaya, 1 adet özel tekneye,

3 adet lüks marka araç ve 2 adet motosiklete el konulmuştur.

850 bin dolar değerinde kripto varlığa,

3 adet kripto varlık soğuk cüzdanına,

4 milyon 210 bin TL, 101 bin 634 dolar ve 101 bin 90 euroya,

Tabancalara,

Muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye,

Çok sayıda dijital materyale,

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle.

YASA DIŞI BAHİSÇİLERE KARŞI OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK.