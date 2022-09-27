Vatandaşların sağlığına, güzelliğine ve estetiğine değer katan Aliona klinik, yazdan kalma güneş lekelerine elveda demek isteyenler için özel bir kampanya düzenledi.

Aliona klinik, Kampanya kapsamında leke mezoterapisi, BBL leke tedavisi ve leke maskesi işlemlerinden yararlanmak isteyen tüm herkesi kliniğe bekliyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Aliona Klinik Yöneticisi Şermin Zeybek, kampanyalar ve verilen hizmet hakkında bilgi verdi.

Konuşmasının devamında Zeybek, “Aliona klinik yeni açılmış bir klinik olsa da alanında uzman ekip arkadaşlarımızla hizmet vermekteyiz, bu hizmetlerden yararlanmak isteyen herkesi kliniğimize bekliyoruz” dedi.