Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Ekinözü’nün kırsal mahallelerinden Alişar’da yol yapım çalışması başlattı. Mahalleye bağlı yedi obadan biri olan ve adını tarihi camiden alan ‘Camilikoz’ mevkiinde gerçekleştirilen çalışmayla, stabilize (toprak) yol parke uygulamasıyla yenileniyor. Kısa süre içinde tamamlanması hedeflenen 5 bin metrekarelik parke yol çalışması, mahalle mezarlığı ve Camilikoz Camii arasında ulaşımı konforlu hale getirecek.

14 Mahalle Kullanıyor

Alişar Mahallesi Muhtarı Şaban Göz yapılan çalışmayla ilgili, “Mahallemizdeki bu caminin Osmanlı döneminden kaldığını biliyoruz. Civardaki 14 mahalle önceden bu yolu kullanarak camiye gelirdi. Fakat yolumuz topraktı, çok kötüydü. Şimdi yenileme çalışmaları yapılıyor. Mahalle topraktan, çamurdan kurtuluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör başta olmak üzere emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyoruz” diye konuştu.