İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde alkollü şahıslar sokak ortasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.
Alkollü şahısların tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Ayakta durmakta güçlük çektiler
Kavga sırasında ayakta durmakta güçlük çektikleri görülen alkollü şahıslar birbirlerine vurdukları sırada dengelerini kaybedip yere düştü.
Sokakta bulunan iki kişi kavgayı ayırmaya çalışırken, alkollü şahıslarla birlikte yere düştü.
İstanbul'da alkollü şahısların kavgası kamerada VİDEO
Gözden kayboldular
Tarafları araya giren vatandaşların ayırmasından sonra sokak aralarına girerek gözden kayboldu.
Alkollü şahısların sokak ortasındaki kavgası ise cep telefonu kamerasına yansıdı.