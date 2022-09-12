Alpedo-Kahramanmaraş GSK Kadın Voleybol Takımı Kulüp Başkanı Hüseyin Akkaya, takım oyuncuları ve Alpedo-Kervan lezzet grubu yönetim kurulu başkanı Sami Kervancıoğlu, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’u ve Vali yardımcıları Fatma Turhan Keser, Rıza Gençoğlu’nu makamında ziyaret ederek takım çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

“Gençlerimizin yanındayız”

Ziyaretle ilgili konuşan Kervancıoğlu,“İsim sponsoru olduğumuz Alpedo Kahramanmaraş GSK Kadın Voleybol Takımı ile birlikte sayın valimiz Ömer Faruk Coşkun beyi ziyaret ettik. Valimizin ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Gençlerimizin ülkemiz ve şehrimizi temsili noktasında yanlarındayız. Takımımıza başarılar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.