Bunlar da ilginizi çekebilir

Karşılaşma sonunda kulüp yönetimi ve sporcularla özel röportaj gerçekleştirildi.

Aksu TV ekranlarından canlı yayınlanan karşılaşma da Alpedo Kahramanmaraş, tüm setlerde üstünlük gösterdi ve seyircisi önünde ilk maçta ilk galibiyetini aldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.