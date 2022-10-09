Aksu TV ekranlarından canlı yayınlanan karşılaşma da Alpedo Kahramanmaraş, tüm setlerde üstünlük gösterdi ve seyircisi önünde ilk maçta ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşma sonunda kulüp yönetimi ve sporcularla özel röportaj gerçekleştirildi.