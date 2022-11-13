İlk seti 25-7, ikinci seti 25-9 ve üçüncü seti 25-8 kazanan Alpedo Kahramanmaraş Voleybol Takımı, ligde çıktığı 5’nci maçtan da galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğundaki yerini perçinledi.

Alpedo Kahramanmaraş Voleybol Takımı Başkanı Hüseyin Akkaya, maç sonu yaptığı açıklamada “Takımımız yoluna kayıp vermeden devam ediyor. Hedefimiz play-off’lara katılmak ve ondan sonra da bir üst lige yükselmek. Bugün burada takımımıza destek veren Abdulkadir Kurtul’a, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel’e, KSÜ Rektörü Alptekin Yasım’a ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş halkından bize destek olmaya davet ediyorum” dedi.

Bu yolun sonu şampiyonluk olur inşallah”

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel ise, “Kadın voleybol takımımızı tebrik ediyorum. Ligin başından beri ligde üstün bir performans sergiliyorlar ve bu durum ligin sonuna kadar devam edecek gibi duruyor ve aynı zamanda bir şampiyonluk da göreceğiz gibi. Rakibimiz Adıyaman Gençlerbirliği’ni de mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu yolun sonu takımımız için şampiyonluk olur inşallah” diye konuştu.

İnanıyoruz 1’inci lige çıkmayı başaracaklar

Karşılaşmayı kızı Makbule Nur Kurtul ile izlemeye gelen takımın forma sponsoru İSKUR Grup Yönetim Kurulu Başkanı A.Kadir Kurtul, maç sonrası şu şekilde konuştu; Ben ilk defa canlı olarak izleme fırsatı buldum açıkçası beklentilerimin üstünde bir takım izledim “Kızlarımızı kutluyorum bugün bizi gururlandırdılar. Bugün 5’ci maçında da galibiyetle ayrılmasını bildiler. Kızlarımızı ve yönetimimizi yürekten tebrik ediyorum. İnanıyoruz 1’inci lige çıkmayı başaracaklar.” dedi.

“Takımımızı yürekten kutluyorum”

Takımın isim sponsoru olan Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

Kervancıoğlu, Bu takım tüm şehrimizin takımı bu takıma destek olmalıyız. Ben “Takımızı kutluyorum güzel bir mücadele verdiler. Keyifli bir maç oldu. 5. maçımızı da kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu galibiyetimiz kahraman şehrimize hediye olsun. Sevdamız Kahramanmaraş ”dedi.