Taşlıalan, World Türk Tv ekranlarında Alper İle Dünden Önce Yarından Sonra isimli programıyla bölgede öne çıkan isimleri konuk ediyor ve cesurca merak edilenleri soruyor.

Taşlıalan’ın bu akşam 21.00’da yayınlanacak bölümünde Kahramanmaraş’ın kent siyasetinde önemli bir yeri olan gençliğinden bu yana Ak sevdaya gönül ve bu süreç zarfında birçok başarıya imza atarken vatandaşların gönüllerine girmeyi başaran AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel konuk oluyor.

Taşlıalan’ın sorduğu sorulara samimi bir şekilde cevaplar veren Başkan Görgel’in konuk olduğu program bu akşam 21.oo’da World Türk Tv ekranlarında sizlerle olacak. Sakın kaçırmayın.