Halka, “Türkiye'yi Yönetmeye Hazırız” Diyen ‘Altılı Masa' Partileri, İttifak İlişkisini Yönetemedi. Adaylık Krizi Ve Hdp'nin Gizli Ortaklığı Karşılıklı Restlere Dönüştü.

‘Altılı Masa'yı Kuran Kılıçdaroğlu, Yavaş Ve İmamoğlu'nun Önünü Kestikten Sonra Kendi Adaylığını Gündeme Getirdi. Ancak Diğer Liderlerle Adaylıkta Uzlaşma Çıkmadı.

Konuyla İlgili Olarak TBMM İç İşleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç Aksu Haber’e Özel Açıklamalarda Bulundu.

Masaya Dâhil Olan Partiler Arasında Yaşanan Çatışmaya Değinen TBMM İç İşleri Komisyon Başkanı Güvenç Açıklamasında Altılı Masayı Eleştirerek İktidara Bile Hazırlanamayanların Seçim Kazanamayacağını Belirtti.

TBMM İç İşleri Komisyon Başkanı Güvenç Altılı Masanın 20 yıldır Başarılı Bir İktidar Örneği Göstererek Milletin Teveccühünü Kazanan Ak Partiye Saygı Duymaları Gerektiğini Dile Getirdi.