Piyasalarda yaşanan sert hareketler yatırımcının dikkatini çekiyor.

Altın fiyatları bugün yatay seyretti ancak doların zayıflaması ve Fed’in faiz artırımlarını yavaşlatacağı yönünde beklentilerin altının çekiciliğini artırmasıyla üst üste beşinci haftayı artıda kapamaya hazırlanıyor.

Spot altın ABD’de parasal sıkılaştırma döngüsünün sona ermek üzere olduğuna dair işaretler ve dolar ve tahvil getirilerinde yaşanan düşüşlerden destek alarak Kasım başından beri keskin bir şekilde yükselmişti.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı belirgin bir değişim göstermeyerek 1,930.04 dolardan işlem gördü.