1970 yılından bu yana kavurmacılık mesleğiyle uğraşan Mehmet Şan, "Altın Kavurma" markasıyla adını lezzet dünyasına altın harflerle yazdırdı. Organik tavuk ve taze kuzu ciğeri kullanarak hazırladığı enfes kavurmalarıyla tanınan Mehmet Şan, yarım asrı aşan tecrübesiyle damaklarda iz bırakan tatlar sunmaya devam ediyor.

Özellikle doğal ve organik ürünler kullanmaya özen gösteren Mehmet Şan, bu sayede hem sağlık hem de lezzet açısından en üst düzeyde hizmet veriyor.

Kavurmacı Mehmet Usta’nın, geleneksel yöntemlerle hazırladığı lezzetler, sadece bir yemek deneyimi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda geçmişten günümüze uzanan bir lezzet mirasını da yaşatıyor. Hem damak tadına hem de sağlığa hitap eden bu lezzetler, Mehmet Şan’ın titiz ve özverili çalışmalarıyla sofralarınıza geliyor.