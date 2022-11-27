Hazine ve Maliye Bakanlığı, yastık altındaki fiziki altınları ekonomiye kazandırmak için 1 Mart 2022'den itibaren Altın Tasarruf Ekosistemi başlatmıştı.
Bakanlık, vatandaşların sisteme ilgisinin arttığına dikkati çekti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yastık altındaki fiziki altınları ekonomiye kazandırmak için 1 Mart 2022'den itibaren Altın Tasarruf Ekosistemi başlatmıştı.
Bakanlık, vatandaşların sisteme ilgisinin arttığına dikkati çekti.
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