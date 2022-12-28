Demansın (bunama) en yaygın şekli olarak bilinen Alzheimer'ın tespiti, hastalığın erken dönemlerinde zor olabiliyor.

Teşhise yönelik maliyetli ve ağrılı testlerin yerini kan testinin alabileceği belirtiliyor.

ABD'deki Pittsburgh Üniversitesi'nden Prof. Dr. Thomas Karikari, ABD dahil birçok ülkede, çok sayıda hastanın "MR" ve "PET" taramalarına erişiminin olmadığına dikkat çekerek, erişilebilirliğin önemli bir husus olduğunu vurguladı.

Kan testinin daha ucuz, güvenli ve uygulanabilir olduğunu belirten Karikari ile ekibi, "tau" adı verilen proteini tespit etmeye yönelik antikor bazlı kan testi geliştirmek için kolları sıvadı.

Ekip, Alzheimer'ın çeşitli evrelerindeki 600 hastayı teste tabi tuttu ve sonuçlarda omurilik sıvısı alınarak yapılan testlerin sonuçlarıyla pozitif korelasyon olduğu saptandı.

Bir sonraki adımın, testin, hafız kaybı yaşayan ya da potansiyel demans hastası olan farklı etnik kökenlerden kişilerin dahil olduğu daha geniş bir hasta yelpazesinde doğrulanması olacağı bilgisi verildi.