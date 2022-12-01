Kızıltepe'de Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, vakaya giden sağlık ekiplerine, siren çalınması ve uyarıcı anons yapılmasına rağmen yol vermeyen otomobil sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği cezai işlem uyguladı.
Kızıltepe'de Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, vakaya giden sağlık ekiplerine, siren çalınması ve uyarıcı anons yapılmasına rağmen yol vermeyen otomobil sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği cezai işlem uyguladı.
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