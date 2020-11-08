Amerikalılar Biden'ın zaferini kutluyor!

DÜNYA 08.11.2020, 12:18
Amerikalılar Biden'ın zaferini kutluyor!

ABD'de yapılan 59. başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Joe Biden'ın kazandığının duyurulmasının ardından, başta Başkent Washington DC ve New York kentlerinde olmak üzere birçok kentte kutlamalar yapılıyor.