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Ana caddeleri açık tutan Elbistan Belediyesi sokak çalışmalarında muhtarlarla birlikte hareket ediyor!
KAHRAMANMARAŞ
24.01.2022, 17:32
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