banner86

banner85

Ana caddeleri açık tutan Elbistan Belediyesi sokak çalışmalarında muhtarlarla birlikte hareket ediyor!

KAHRAMANMARAŞ 24.01.2022, 17:32
Ana caddeleri açık tutan Elbistan Belediyesi sokak çalışmalarında muhtarlarla birlikte hareket ediyor!