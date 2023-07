Elbistan’da 2017 yılında vefat eden emekli emniyet müdürü ve kentin ilk özel okulu kurucularından İbrahim Ceren’in anısını yaşatmak isteyen ceren ailesi, milli eğitim müdürlüğüyle eğitime ne gibi katkı sağlarızı konuştuktan sonra Anadolu lisesine kitap kafe yapılması kararı alındı.

Sezon içerisinde işe koyulan ceren ailesi, öğrencilerin istifade edebilmeleri için başlattıkları çalışmayı tamamladı ve Anadolu Mektebi Kitap Kafe, Kaymakam Hacı Hasan Vural, Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç AK Parti İlçe Başkanı Servet Okur, eğitim camiası temsilcileri ve öğrencilerin katıldığı tören ile hizmete açıldı.

Eğitime verilen desteğin kendileri mutlu ettiğini belirten Kaymakam Hasan Hüseyin Vural şu ifadelere yer verdi:

“En büyük değerimiz gençlerimiz. Bunların eğitimi noktasında geleceğe hazırlanmaları noktasında devletimiz milletimiz ve hayırseverlerimizle birlikte her zaman bir aradayız. Bugün de Elbistan Anadolu Lisemize Anadolu Mektebi Kitap Kafe açılışındayız. Gençlerimiz için burada çok güzel bir ortam hazırlanmış. Onların çok rahatlıkla ders çalışmaları ve kitap okumaları için çok nezih bir alan. Okulumuza hayırlı olsun diyoruz. Bu eseri okulumuza kazandıran idarecilerimize ve ceren ailesine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hayırseverlerimiz her zaman eğitim desteklerinde bizlerin yanında olmaya devam ediyorlar. Biz de hem bakanlığımız olarak eğitim yatırımlarımıza devam ediyoruz. Son on yılda ilçemizde 50’ye yakın okul yapıldı. Ve bunları bu şekilde kitap kafelerimiz içerisinde artık atölyelerimizle bilim sanat merkezlerimizle çeşitlendiriyoruz. Bu anlamda da bu güzel katkıyı sunan hayırsever ailemize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Aile adına konuşan İbrahim Ceren de yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Bizim ülkemiz güçlü bir ülke. Her zaman okulunu ve yatırımını yapabilecek bir güçtedir. Bizlere düşen ise eksik kalan kısımları tamamlamak yönüdür. Biz aile olarak milli eğitim müdürümüzün de yönlendirmesiyle bunu bir başlangıç olarak görüp her yıl bir okulumuzun kafeteryası olabilir, laboratuvarları olabilir sosyal alanları olabilir bir kısmını aile olarak biz yapmak istiyoruz. Desteklerinden dolayı eğitimcilerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan bu çalışmanın bir lokomotif olmasını dileyen Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin ise sözlerine şöyle devam etti:

“Anadolu Lisemizin Anadolu Mektebi adındaki kitap kafesi Elbistan’ımıza öğrencilerimize hayırlı olsun. Ailemizden eğitime destek noktasında bir talep geldiğinde bu tarz bir ihtiyacımızın olduğunu belirttik. Kendileri çok olumlu karşıladı ve altı aylık çalışmanın sonucunda burası ortaya çıktı. Bugün açılışını yaptığımız kurum Elbistan’da bundan sonra yapılacak olan okullarımıza eklentilerle ilgili adeta bir deniz feneri olduğunu düşünüyorum. Yardımseverlerimiz için bir örnek nokta oluşturuldu, hayırlı olsun. Bundan sonraki yapılacak çalışmalar için de bir lokomotif olsun. Aile bireylerine teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış programına katılan AK Parti İlçe Başkanı Servet Okur da: “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize böyle bir mekanı yapan ve tahsis eden ailemize teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış programına katılan davetliler ve öğrenciler kafeyi ve kitapları inceledi.

Salon programında da projeye destek veren Ahmet Ceren, İbrahim Ceren ve Gül Ceren İnan’a plaket verilerek teşekkür edildi.