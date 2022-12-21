Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Berkan Berber idaresindeki kar tuzu yüklü tır, aynı yönde seyreden A.K. yönetimindeki tıra çarptı.
Kontrolden çıkan Berber'in kullandığı tırın dorsesi devrilerek karşı şeride geçti, sürücü ise İstanbul yönünde kalan kupada sıkıştı.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Uzun araç kuyrukları oluştu
Sağlık görevlileri, itfaiye erlerince sıkıştığı yerden çıkarılan Berber'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Trafik akışının otoyolun iki tarafında kontrollü verilmesi nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Karayolları ekipleri, aracı kaldırma ve yola saçılan tuzları temizleme çalışması başlattı.