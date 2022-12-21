Bariyerleri aşarak karşı şeride devrilen tır içerisinde sıkışan sürücü feci kazada hayatını kaybetti.Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya-Kocaeli sınırında Sapanca geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 06 BH 1034 plakalı tıra, aynı istikamette seyir halinde olan Berkan Berber (32) idaresindeki 41 BU 592 plakalı kar tuzu taşıyan tır çarptı. Kontrolden çıkan tır devrilerek karşı şeride geçerken sürücü Berber tırın kupasında sıkıştı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yapılan ilk müdahale sonrasında sağlık ekipleri, Berber'in hayatını kaybettiğini belirledi. Adeta savaş alanına dönen bölgede her iki istikamette uzun araç kuyrukları oluşurken trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Devrilen tırın olay yerinden kaldırılma çalışmaları sürerken, araçta bulunan ve yola savrulan kar tuzları da temizleniyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.