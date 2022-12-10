Tiyatro gösterisinden konferansa, kolokyumdan söyleşiye kadar çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sanatçı Abdurrahman Terzi’nin eserlerinin yer aldığı kişisel resim sergisini Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde sanatseverlerle buluşturacak. “Anadolu’dan” temalı serginin açılışı 12 Aralık Pazartesi günü saat 14.00’da gerçekleştirilecek. Sergi, 30 Aralık Cuma gününe kadar Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, sergi açılışına tüm sanatseverlerin davetli olduğu belirtildi.