Andırın Belediyesi, Andırın Gelişim Platformu ve Kadirli 7 Mart Kültür Merkezi (KAMER) tarafından organize edilen Şair-Yazar ve Ozanlar buluşması gerçekleştirildi.

Yapılan etkinlikte bir konuşma yapan Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Belediye’nin İlçede yaptığı hizmetlerle ilgili bilgiler vererek programa katılanlara teşekkür etti; Belediye Başkanı Doğan yaptığı konuşmasında şunları kaydetti. “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz etkinliğimiz ilçemizin Sosyal ve Kültürel anlamda tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır, bu anlamda ilçemizin özel bir yeri olduğuna inanıyoruz, hepimizin bildiği gibi Andırın ve yöresi sözün harman olduğu yerdir, Dadaloğlu’nun Karacaoğlan’ın yaşadığı ilham aldığı mekânlar, bizlerde bu geleneği yaşatmak gayreti içerisinde etkinliklerimizi sürdürüyoruz.”

Yaklaşık 30 Şair-Yazar ve Ozan’ın katıldığı İmza Günü’nde Stantlarda yerini alan ve çalışmalarını sergileyen Yazarlar, okuyucularının kitaplarını imzaladı.