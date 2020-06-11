Andırın-Düziçi Yolu asfaltlanıyor!

KAHRAMANMARAŞ 11.06.2020, 09:56
Andırın-Düziçi Yolu asfaltlanıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında Andırın-Düziçi arasında ulaşımı sağlayacak yolun sathi kaplama çalışmalarına başladı.