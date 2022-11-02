Tufanpaşa İlkokulu, Şehit Mustafa Gökçeli Çok Programlı Lisesi, Şehit Numan Öksüz Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Mustafa Dobur İmam Hatip Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Şehit Yasin Höbek Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Tacettin Çeribaş Anadolu Lisesi’nde yaklaşık 400 öğrenci ve 20 öğretmenin katılımı ile yürütülen projede “Trafiğin tanımı ve unsurları, Trafik güvenliğinin önemi, Güvenli yolculuk, toplu taşıma ve okul servislerinde uygulanması gereken kurallar” hakkında eğitim semineri yapıldı.

Okul öğrenci ve öğretmenlerine yönelik projenin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.