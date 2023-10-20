İlçenin sembolü haline gelecek 20 metre uzunluğundaki Türk bayrağı Andırın Belediyesi Şehitler Anıtı ve Seyir Terası inşaatında dalgalanmaya başladı.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, bu özel anın Şehit ve Gazi aileleri, mahalle sakinleri, öğrenciler, askeri yetkililer ve yerel halk tarafından coşkuyla karşılandığını ifade etti.

Bayrağın dalgalandığı bu anın, milli birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu belirterek,“Andırın’ımızın girişindeki bu görkemli bayrak, ilçemizin birlik ve beraberliğini temsil ediyor. Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük sembolü olan bayrağımızı Andırın’da coşkuyla dalgalandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

20 metrelik bayrağın dikilmesi için özel olarak hazırlanan krom direk, Andırın Belediyesi tarafından dikildi.

29 Ekimde açılışı gerçekleşecek olan Andırın Belediyesi Şehitler Anıtı ve Seyir Terasında bulunan bu etkileyici bayrak, Andırın’ın tarihine ve milli değerlerine duyulan saygının bir ifadesi olarak herkesi gururlandırdı.